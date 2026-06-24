「中日−ＤｅＮＡ」（２４日、バンテリンドーム）

中日が二回、守備の隙を突かれて先制点を献上した。

二回２死一塁、ＤｅＮＡ・梶原の中堅左への安打で、一塁走者の宮下が一気に三塁を陥れた。その際に打者走者の梶原が一塁を蹴ったところで挟まれた。中日内野陣は一、二塁間で挟殺を試みたが、一塁・サノーが梶原にタッチできず、二塁に送球した間に三塁から宮下の生還を許した。さらに梶原を二塁に進塁させてしまった。

ＤＡＺＮの中継で解説を務めた中日ＯＢの野口茂樹氏は「もったいなかった」。二塁・田中から送球を受けた一塁・サノーが走者を追った際「タッチすればよかった。（二塁へ）投げちゃった。あそこタッチできたと思う」と指摘した。

ＣＳ放送で解説を務めた中日ＯＢの彦野利彦氏は「（ランダンプレーの）受け手にボールを渡した時に一回でアウトにするのが理想。これが続くほど、複数の走者がいる場合はスタートを切るチャンスが出る。何とかアウトにしてほしかったし、仮にセカンドに行かれて二、三塁でもよかった。（次打者が）ピッチャーなんで」と指摘した。