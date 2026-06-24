大雨の影響で、鹿児島市武ではのり面が大きく崩れる被害が出ています。現場から中継でお伝えします。

コンクリートののり面が大きく崩れ、上の住宅のフェンスも土砂と一緒に崩れ落ちています。現場では信号が点灯しておらず、警察官が車を誘導しています。

退勤時間に伴い、車や人の通りも少しづつ増えてきました。

通行人から通報

警察などによりますと、きょう24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で「県道24号沿いののり面が崩れた」と、通行人から警察に通報がありました。

けが人はいないということです。警察の誘導でのり面近くの住民は避難しました。

（避難する人）「バイクがぶつかったような音がした。まだ荷物もあるし、大事なものだけ取って来た。どうしようもない」

子どもが多く通る道なので怖い

近くにはバス停や小・中学校があり、近所の人は「雨が強まったタイミングだった。子どもが多く通る道なので怖い」と話していました。

あす25日まで雨が続くおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

以上、中継でした。

現場付近は多くの路線バスが行き交う道路で、う回運行していて大幅な遅れが予想されます。

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