鹿児島県内は大雨となり、薩摩地方では24日あさ、線状降水帯が発生しました。あす25日にかけ再び大雨となるおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。

停滞する梅雨前線の影響で、県内には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は午前8時48分、薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。

北薩を中心に大雨

「霧島市は、大粒の雨が地面を叩きつけていて、周りの音が聞こえづらい状態です」

24日午後6時までに、1時間に薩摩川内市で108ミリ、いちき串木野市で103ミリの猛烈な雨を観測しました。

薩摩川内市では子どもが足に軽いけがをしたほか、住宅の浸水被害が複数発生していると見られます。

いちき串木野市ではがけ崩れが2か所確認されていますが、被害はさらに増える見通しです。

土砂災害に厳重な警戒を

現在、レベル4土砂災害危険警報が薩摩川内市、いちき串木野市、霧島市、姶良市、さつま町、湧水町に出ていて、いずれの自治体も避難指示を出しています。

薩摩、大隅地方であす25日朝にかけて予想される1時間雨量は30ミリ、25日夕方までの24時間雨量は最大で150ミリです。

気象台は土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。

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