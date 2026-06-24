雨は25日まで続く見込みです。さらに、週末は台風7号が県内に接近するおそれもあります。今後の見通しについて気象予報士の解説です。

県内で線状降水帯が発生したのは、去年の8月以来となりました。

発生した当時の雨雲を見てみますと、だんだんと北薩で色が濃くなってきています。9時前には線状降水帯の発生です。

かなりの量の水分が地面に…災害が起こりやすく

現在、雨は小康状態となりましたが、北薩ではかなりの量の水分が地面に含まれているため、少しの雨でも災害が起こりやすい状態となっています。

今後の雨の予想

今後の雨の予想です。

25日の夕方までに多いところ、薩摩地方で150ミリ、大隅地方で120ミリの雨が予想されています。

25日に日付が変わる頃から再び活発な雨雲がかかりそうで、24日朝と同じような大雨になる可能性があります。

25日朝は時間に余裕をもって出掛けてください。

続けて見ていきますと、日中はだんだんと雨脚が弱まってきそうです。

25日の夜になると、薩摩大隅で雨がやむ所が多くなるでしょう。25日の夜は傘の置き忘れにご注意下さい。

台風情報は

台風情報です。

強い台風7号は23日までの予想より速度を上げる見込みです。

予報円の中心を進んだ場合、26日金曜日の午後3時には沖永良部の北およそ60キロの海上に達し、奄美地方は25日の夜遅くから強風域に入りそうです。

また、北寄りのコースをとると、県本土への影響が大きくなるでしょう。

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