東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【2日間で降った雨の量】

22日から降った雨の量は多い所で300ミリを超え、福岡県でも筑後地方では200ミリ近い雨が降っています。すでに各地で大雨となっていますが、今後さらに雨の量が増える見通しです。



【土の中の水分量】

土砂災害のリスクを示す土の中の水分量を見ると、筑後地方を中心に多くなっています。これからさらに土の中の水分量が増えるので、土砂災害に警戒が必要です。





【雨の予想】25日になると雨脚がさらに強まり、福岡県と佐賀県では25日未明から朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。線状降水帯が発生した場合は、災害のリスクが一気に高まります。暗い時間帯に大雨となるので、崖などの危険な所から離れて、2階以上の部屋でお休みになってください。その後も26日にかけて梅雨前線が停滞し、雨が続く見通しです。これからの雨の降り方に厳重に警戒してください。【予想される雨の量】この先2日間で降る雨の量は、筑後地方では300ミリを超える所がある予想です。すでに大雨になっている中でさらに雨量が上乗せされるので、今後、災害発生の可能性が高まりそうです。【台風進路図】週末にかけては台風の影響を受ける可能性があります。特に台風7号は、土曜日にかけて九州南部に接近する見込みで、雨や風が強まる予想です。まだ予報にブレがあるので、引き続き最新の情報を確認するようにしてください。【週間予報】25日と26日は大雨に警戒してください。土曜日は台風の影響が出る可能性があります。日曜日以降は久々に日差しが戻りそうです。