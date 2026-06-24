元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。最近のＳＮＳ上で「イヤだな」と思う一部の投稿を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１０〜２０代の男性の４割弱が「ＳＮＳに恋人を載せたい」という希望を持っているというネット記事を紹介。

この件に絡め、ＭＣの垣花正に「ＳＮＳでこういう写真などを載せていたら、イヤだなというのはあります？」と聞かれると「最近、目に入るのはサッカー観戦をした様子の写真ですね」と答えた中丸。

共演の小原ブラスが「分かる〜！」と同調し、ＭＣの大島由香里アナウンサーも「ユニホームの写真とかね」と、つぶやく中、「基本的にはいいんですよ。僕もサッカー大好きだし、撮りたい気持ちも分かるし、自分も撮るんで」と続けた中丸は「でも、一定のラインと言いますか、サッカーをあくまでも自分の風景にしちゃってるパターンもあるじゃないですか？ あたかも自分のファッションの環境の一部みたいな…。そういうのを見ると、本人はサッカー軽視は１ミリもないと思うんですけど、ちょっと気になる」と率直な思いを口にしていた。