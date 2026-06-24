子役の永尾柚乃が２４日、都内でユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会＠東京」に登場した。

夏休みを楽しみにしている子どもたちが“普段はなかなか言えない夏のホンネ”を大人に向けて全力で叫ぶ、ＵＳＪのパーク外イベント。普段は言えない“ホンネ”を通じて、子どもたちの率直な思いや新たな一面に触れ、親子間の認識の違いなどに気づくきっかけを提供している。

永尾は“子ども本音隊長”として登場。抽選に当たった子どもから「パパは早く寝てって言うのに、自分は夜遅くまでゲームしててずるい」などの本音が出る中、マイクを持った永尾は「気づいたら夏休み終わっちゃうんだから、今年の夏は今しかできないことを思いっきりやりたい！」と大声で宣言。「今年の夏は１回しかないんで、みんなで思い出をいっぱい作ろうとと思っています」と元気に語った。

イベントを開催したＵＳＪは今年で２５周年。「今年の夏がすごく楽しみで、早く夏休みが来て欲しい。家族みんなで祝う２５周年は最高です！」と夏を心待ちにしていた。