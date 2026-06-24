プロボクシング元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ジムが２４日、神戸市内で会見し、所属する前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴が、８月２２日に神戸市立中央体育館でフィリピンバンタム級９位のジェイソン・ファクラリン（フィリピン）とスーパーバンタム級１０回戦を行うと発表した。長谷川会長は「ジムのプロとしての初陣。いい試合を期待したい」と力を込めた。

和歌山・岩出市生まれの村田は現役時代の長谷川氏に憧れ、小学５年の時に真正ジムでボクシングを始めた。自宅から２時間近くかけて通い、世界王者と同じ場所で腕を磨いた。中学卒業後は貴志川高、日大、自衛隊体育大と進み、アマ時代は高校３冠制覇、全日本選手権バンタム級優勝など通算６８勝１２敗。２１年６月に帝拳ジムからプロデビューし、無傷８連勝でＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した。

３度目の防衛戦だった今年２月にガブリエル・サンティシマ（フィリピン）に判定で敗れ、同３月にＫＯＢＥ長谷川ジムに移籍した。「トレーニングで追い込む部分が少なかったり、大手のジムで甘えている部分があった。初心に返って関西でやりたいと思い、長谷川会長に相談させていただいた」と経緯を説明。２４年６月にプロ加盟が承認されたＫＯＢＥ長谷川ジムのプロ１号となった。

約２か月後の本番へ、村田は「僕自身は再起戦、ジムにとっては最初の試合。しっかりした内容で勝って進化した姿を見せたい」と気合十分。小学生時代から知るまな弟子とのＶ発進へ、長谷川会長も「一切の妥協をせず、死ぬ気で練習をみている。いい内容で勝って、何かのタイトルに絡んでいければ」と必勝を誓った。

戦績は村田が１１戦１０勝（１０ＫＯ）１敗、ファクラリンが１２戦９勝（９ＫＯ）３敗。