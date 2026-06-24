バレーボール女子日本代表で１９歳のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・秋本美空（みく）が２４日、２０２６―２７年季にイタリア１部セリエＡの「ブストアルシツィオ」に期限付き移籍することが決まった。

昨季はドイツ１部ドレスナーＳＣでプレーした秋本にとって、世界最高峰と名高いセリエＡに初挑戦となる。所属する姫路を通じて「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたい」と決意表明した。

女子日本代表は海外リーグでプレーする選手が増えてきた。秋本と同じセリエＡのブストアルシツィオでは、セッター・関菜々巳が先シーズンより活躍し、来季は２４歳のＯＨ・和田由紀子も加入が決まる。また、エース格の２４歳・佐藤淑乃も来季からセリエＡのミラノに移籍する。

セリエＡで３季活躍したＯＨ石川真佑主将は、来季トルコリーグのエジザジュバシュでプレーすることが決まり、リベロ・小島満菜美は米ＬＯＶＢソルトレークで活躍中だ。アタッカー・宮部藍梨は米ミネソタ、宮部の妹の愛芽世はフランスのルヴァロワ・パリ・サン＝クルーで来季はプレーする。