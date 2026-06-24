いつものミートボールがお店級に！濃厚クリームソースが絶品の北欧風レシピ

クリーミーなソースをたっぷりまとったスウェーデンの定番家庭料理であるミートボール。レストランのような見た目ですが、合いびき肉と家にある調味料だけで作れるんですよ。今回は自宅でつくれるレシピを3つご紹介。ぜひお家で手軽に、いつもとはひと味違うミートボールを楽しんでくださいね。

▼義母直伝の本格クリームソースが決め手！

スウェーデン在住のレシピ作者さんが、義母から受け継いだという本場仕込みのレシピ。マッシュルーム入りのクリームソースがミートボールによく絡み、食べごたえも満点です。ご飯にもパスタにも合う万能おかずで、一度作ったらリピートしたくなるおいしさ。

▼特別な食材なし！冷蔵庫にあるもので作れる

「合いびき肉さえ買えば、あとは家にあるもので作れる」というコンセプトのレシピ。思い立ったらすぐ作れる手軽さが人気の秘密です。特別な日じゃなくても、ふと食べたくなったときに頼れる1品です。

▼現地のレシピを翻訳して再現！

現地のレシピをそのまま翻訳して作ったというこだわりのレシピ。マッシュポテトと酸味のあるベリー系ジャムを添えれば、まるでレストランのような北欧プレートが完成します。





スウェーデン風ミートボールは、クリーミーなソースとの組み合わせが絶妙でリピートしたくなるおいしさです。3つのレシピはそれぞれ個性が違うので、今の気分や手持ちの食材に合わせてレシピを選んでくださいね。食卓で北欧旅行気分を楽しみましょう！