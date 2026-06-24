◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、横山和生騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が最後の直線で早めに抜け出し、勝利した。勝ちタイムは１分２５秒３。

同馬は芝のデビュー戦で８着だったが、ダートに矛先を変えた２戦目で初勝利。重賞初挑戦となった昨年の根岸Ｓで２着に入ると次戦、名古屋に遠征したかきつばた記念で重賞初勝利。６歳を迎えた今年は根岸Ｓを勝利後、高知の黒船賞４着、船橋のかしわ記念で３着と惜敗が続いたが、全７勝中６勝を挙げている１４００メートルで強敵を退け、初のＪｐｎ１タイトルをゲットした。

１番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が追い込んで２着、３着は８番人気で大井所属のイグザルト（矢野貴之騎手）だった。

横山和生騎手（ロードフォンス＝１着）「浦和の１４（００メートル）なので、しっかり出してっていっていいなと思ったんですけど、２頭が主張してきたので、そこからしっかり折り合いをつけました。コーナーは怪しかったんですけど、よく辛抱してくれたと思います。まだ涼しいとはいえ、だんだん蒸し暑くなってきた中で、本当に素晴らしい状態で持ってきてくれた厩舎スタッフ、馬に感謝ですね。

（初コースだが）僕がうまく乗れれば、こなしてくれるんじゃないかなって思ったんで、うまく乗れてよかったです。

（ガッツポーズは）ロードフォンスは１勝クラスから乗せてもらって、本当に思い入れのある馬ですし、一緒にさきたま杯を勝てたのが本当にうれしいです」