藤本美貴、夫・庄司とジョーズで“設定あり”の撮影→子ども誘うも断られる「それは恥ずかしすぎる」
タレントの藤本美貴（41）が24日、都内で行われたUSJのイベント「夏の子どもホンネ演説会at東京」に登場。夫の庄司智春（50）とUSJのジョーズで変わった設定で撮影していることを明かした。
【写真】ラブラブなウィニー・ウッドペッカー＆ウッディ・ウッドペッカー
イベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、子どもたちが普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらおうという趣旨で企画された。
藤本は最近の猛暑について「暑すぎるというのはちょっとありまして、外に行くのもこの時間はどうかなと考えることがあります」と話した。「外に行って体力を消耗させないと夜寝てくれないんで。そういう意味でも外で元気に遊んでほしい」と話した。
またUSJについて「大好きで、子どもが生まれる前から行っているし、ジョーズの飾りに旦那さんと2人で足から食べられるという設定で写真を撮っている」と、庄司と楽しんでいることを明かした。
つい最近もUSJに行き、子どもとも同じように撮ろうと誘ったというが、「『それは恥ずかしすぎる』って断られました」と話した。
イベントでは、子どもたちが「パパは早く寝てって言うのにパパは遅くまでゲームしていてずるい」「丸刈りを触るのは1回まで」「弟は僕が甘やかすからママは僕を甘やかして」など、演説台で“ホンネ”を叫んでいた。
藤本は2009年7月に庄司と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
【写真】ラブラブなウィニー・ウッドペッカー＆ウッディ・ウッドペッカー
イベントは、USJが猛暑日の増加などで近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、子どもたちが普段は言えない“ホンネ”を元気に叫び、“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらおうという趣旨で企画された。
またUSJについて「大好きで、子どもが生まれる前から行っているし、ジョーズの飾りに旦那さんと2人で足から食べられるという設定で写真を撮っている」と、庄司と楽しんでいることを明かした。
つい最近もUSJに行き、子どもとも同じように撮ろうと誘ったというが、「『それは恥ずかしすぎる』って断られました」と話した。
イベントでは、子どもたちが「パパは早く寝てって言うのにパパは遅くまでゲームしていてずるい」「丸刈りを触るのは1回まで」「弟は僕が甘やかすからママは僕を甘やかして」など、演説台で“ホンネ”を叫んでいた。
藤本は2009年7月に庄司と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。