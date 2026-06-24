お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が24日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に出演。体の不調について語った。

MCの「ナイツ」塙宣之から「サッカーは見たの？」と、最近の過ごし方を聞かれた安藤。「先週このラジオ終わった後に中ぎっくり（腰）になりまして寝込んでました」と明かした。

塙に「さっきもちょっと話してたけど、先週なっちゃん凄い疲れてるって言ってた。眠い眠いって言ってたでしょ？なんか予兆あったんだと思う」と諭され土屋伸之には「なんかキッカケあったの？」と聞かれると、落とし物を拾おうとした瞬間に「メキッていって。あ、これは終わるかもしれないと思ってすぐ処置して」と振り返った。

「ぎっくり腰は毎年なってた、季節の変わり目とか。今年ちょっと涼しい…たぶんその冷えでなったんですけど」と回想。「マックスのぎっくり腰じゃなかったです。マックスは本当に歩けない、寝返りも打てない、横になるのも大変だし。起き上がるのも大変」だと話し、今回の“中ぎっくり腰”は「前かがみで少し歩けた」と説明した。

自宅ではキッチンからベッドまでの導線を中腰で、腹筋に力を入れ歯を食いしばりながら移動していたと回顧。「歯食いしばりすぎたのか、差し歯が取れた」といい「サッカー見たかったんですけど」と散々な目にあったことを明かした。