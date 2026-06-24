24日朝、鹿児島で線状降水帯が発生するなど九州や四国で梅雨前線の活動が活発になっています。日本の近海にはダブル台風があり、週末にかけて本州でも警戒が必要です。今後の見通しについて、坂口愛美気象予報士の解説です。

【進路図を見る】“ダブル台風”台風7号、8号はいつ、どこに？

25日未明〜午前中を中心に九州北部で線状降水帯が発生するおそれも

今の雨雲の様子見ていくと、この時間は四国が活発な雨雲の中心となっているのですが、九州の西にも活発な雨雲が控えています。この雨雲がかかってくるので、日付が変わったころから、25日（木曜日）の午前中を中心に、九州北部で大雨となり、線状降水帯が発生するおそれも出てきています。

台風8号は日本に近づく前に熱帯低気圧に変わる見込み

そして、台風の進路図見ていくと、ダブル台風のうちの一つ、台風8号は、日本に近づく前に熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ、雨の降り方には注意が必要です。



台風7号は26日（金曜日）に沖縄に最も近づいたあと、27日（土曜日）にかけて本州付近に近づいていきそうです。

台風7号は列島に接近 日曜にかけて警戒

いつどこで雨に警戒が必要か見ていくと、土曜日の朝から昼、この時間帯に西日本に台風7号最接近ということになりそうなので、台風本体の活発な雨雲がかかってきます。

一方で、東日本にも、台風8号から変わった熱帯低気圧の雲がかかってきそうです。その後、土曜日夕方から日曜日朝にかけて東日本にも台風7号の雲がかかってきそうです。