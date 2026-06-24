犯人は誰？ なぜ娘まで？ 開示請求はいくらかかる？─匿名掲示板に潜む“身近な悪意”
みなさんは、SNSやネットの掲示板で思わぬトラブルに巻き込まれたことはありますか？
シングルマザーが突如見知らぬネットの書き込みによってプライベートを晒され、誹謗中傷の被害に遭うという、現代の恐怖を描いたリアルな体験談です。
主人公の山野奏（かなで）さんは、9歳の娘・音色（ねいろ）ちゃんを育てるシングルマザー。翻訳の仕事をしながら、英語を学べる動画チャンネル『カナーデ英会話』を運営しています。
私生活では、付き合って1年になる恋人からプロポーズされ、娘も大喜び！
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ただのアンチではない…
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自分の生活圏を知っている「誰か」が書いている
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恐る恐るそのサイトを覗くと、そこには動画の内容だけでなく、奏さんのビジュアルへの文句、さらには動画では一言も話していない「娘の年齢」や「男に夢中で子どもが可哀想」といった、極めてプライベートな情報とひどい誹謗中傷が並んでいたのです……。
ただのアンチではない。
自分の生活圏を知っている誰かが書いている。
しかも、娘まで巻き込まれている。
犯人は誰？？ なぜそんなことをするの？
開示請求はいくらかかった？
気になる方はぜひ、本編から1話目をチェックしてみてください！
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(NAPBIZブログスタッフ)