【ブリュッセル＝狩野洋平、秋山洋成】ベルギーを訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日夜（日本時間２４日未明）、ブリュッセルの「ラーケン宮」で、フィリップ国王夫妻主催の晩さん会に出席された。

天皇陛下はあいさつで王室との長年の交流に触れ、「末永い友好」を祈って杯を上げられた。

今年が外交関係樹立１６０周年の日本とベルギー。皇室と王室との親交は、皇太子時代の昭和天皇が訪問した１９２１年に遡る。上皇さまはボードワン１世国王と深い交友関係を築かれた。陛下がベルギーを初めて訪問されたのは５０年前。９９年にはフィリップ国王夫妻の結婚式に皇后さまと出席された。陛下と国王は６６歳、長女愛子さまと王位継承順位１位のエリザベート王女は２４歳で同い年だ。

陛下はこの日、「４世代にわたるご縁に近しさを感じています」と語られた。水素や半導体など新しい分野で両国の連携が進んでいることにも触れ、「永続的な友好親善と協力関係を築いていくこと」を願われた。国王は「今回の訪問は、私たちの特別でかけがえのない絆をさらに深化させ、発展させる大きな励みとなる」とスピーチした。

両陛下の訪問は地元紙が「ベルギーと日本は断ち切れない絆がある」と１面で報じるなど、現地でも注目を集める。日本酒の輸入・販売を手がけるハンス・ルーベンスさん（４８）は「ベルギーでは多くの日本人サッカー選手が活躍し、日本を身近に感じている。友好関係がますます深まればうれしい」と話した。