「2億円の価値がある」アルピー平子、多くの親が抱える“子育ての苦労”に持論　ママたちも思わず涙

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月23日（火）の同番組では、平子祐希（アルコ＆ピース）が“2億円の価値がある”と感じたものを明かした。

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今回も先週から引き続き、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。昼の部には平子のほか、こっちのけんと、菊地亜美、益若つばさがスペシャルゲストとして登場した。

現在中学3年生の長男と、中学1年生の長女をもつ平子。迷い多き時期を過ごしているそうで、「長女はちゃんみなのPV観てるとき、俺がテレビの前横切るだけで舌打ちをします」と打ち明けた。

イベントでは赤ちゃんの寝かしつけの話題を展開するなか、我が子の赤ちゃん時代を思い返した平子は、妻と「もし赤ちゃんの頃の長男と長女に1日だけ会えるとしたらいくら出す？」という会話をしたことがあったと語り出す。その結果、夫婦で「最終的に2億近くまで…」という答えになったと明かして、会場にいる全員を爆笑させた。

そんな平子は、会場のパパママたちに「『私たちの進行形の苦労を知らないで』と思われるかもしれないですけど、みなさんは毎日2億を得ていると思って」と発言。一見突拍子のない話にも聞こえるが、その理由を「（子どもは）絶対ここ（＝胸元）で寝てくれることなんて無くなるし、泣いて手を広げてきてくれることがどれだけの価値があったか」と熱弁すると、会場では涙を流すママの姿も。

お金に勝る価値を熱く語る平子に、横澤も「2億の価値あるって聞いたら泣いちゃった」と思わず感極まっていた。