蹄（ひづめ）を整えることで牛の病気を防ぎ健康を守る削蹄師。その技能を競う大会が岡山県美咲町で開催されました。

【写真を見る】牛の蹄のかたちを整える削蹄競技大会 県内外から18人の削蹄師が出場 プロならではの技量競う【岡山】

牛の蹄のかたちを整えるプロの技を競う

ナタやカマなど専用の道具を操り、蹄のかたちを整えていきます。

岡山県美咲町の畜産研究所で開かれた岡山県牛削蹄競技大会には、県内外から18人の削蹄師が出場しました。

削蹄は牛の健康を保つ重要な仕事

血液の循環を促進させるポンプの役目を果たすことから「第2の心臓」ともいわれる牛の蹄。そのかたちを整える「削蹄」は健康維持に欠かせない重要な役割を担っているといいます。

競技は歩行などを観察し、理想的な形状を見極める削蹄判断と実際に蹄を整える実技試験の合計得点を競います。

火傷させないようにバーナーであぶり、柔らかくしてから削る技術など、プロならではの技が披露されました。

若い世代の削蹄師がたくさん育ってほしい

（競技に参加した女性）

「誰でもできない仕事だから、がんばって技術を高めてやれたらいいなと思います」

（岡山県装削蹄師会 平井計行会長）

「若い子が技術を研鑽して全国大会優勝を目指していければ」

大会の上位入賞者は、9月に真庭市蒜山地区で開催される中四国ブロック大会に出場するということです。