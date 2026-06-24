株式会社焦点工房は、7Artisansの交換レンズ「LITE」シリーズのニコンZマウント用を6月24日（水）に発売した。ラインアップは「25mm F1.8 AF」「35mm F1.8 AF」「50mm F1.8 AF」。希望小売価格は各2万9,600円。

いずれもAPS-Cサイズのイメージセンサーに対応するAF交換レンズ。ソニーE、富士フイルムXが発売済み。

AF駆動にはステッピングモーターを採用。対応機種との組み合わせでは被写体認識AFも使用できる。

鏡筒にUSB Type-C端子を搭載しており、PCと接続してファームウェアのアップデートが行える。

装着イメージ

25mm F1.8 AF

35mm F1.8 AF

50mm F1.8 AF

焦点距離：25mm 35mm判換算：約38mm相当 レンズ構成：5群8枚 最小絞り：F16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.25m フィルター径：58mm 外形寸法：約Φ67×48mm 質量：約185g焦点距離：35mm 35mm判換算：約54mm相当 レンズ構成：6群7枚 最小絞り：F16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.35m フィルター径：58mm 外形寸法：約Φ67×48mm 質量：約185g焦点距離：50mm 35mm判換算：約75mm相当 レンズ構成：5群6枚 最小絞り：F16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.55m フィルター径：58mm 外形寸法：約Φ67×48mm 質量：約180g