ハンブレッダーズ対バンツアー『秋のグーパンまつり2026』開催決定

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ハンブレッダーズが、10月に毎年恒例の対バンツアー『秋のグーパンまつり2026』を開催する。

■新曲「キッズリターン！」も配信スタート

2026年は、先日発表されたファンクラブ限定ライブ『帰宅部定期演奏会vol.3』と連日での開催となり、ふたつのツアーはどちらも東京、大阪、愛知、福岡、北海道の5都市で2daysずつ実施。1日目は誰でもチケットの応募が可能な対バンライブ、2日目はFC会員限定のワンマンライブが催される。

なお、『秋のグーパンまつり2026』の対バンは後日発表予定。

さらに、『帰宅部定期演奏会vol.3』では、現在オープニングアクト出演を懸けた企画「ハンブレッダーズ コピーバンドオーディション “出れますか?!定演?!”」を募集中。ファンクラブ会員以外の応募も可能となっている。応募は6月30日17時59分まで。2025年の様子は、ハンブレッダーズのオフィシャルYouTubeにて公開されている。

ハンブレッダーズは6月24日に、新曲「キッズリターン！」を配信リリース。この夏も全国各地で多数の夏フェス出演、秋の対バンツアー、FC限定ツアーと、盛りだくさんのスケジュールが続く。

■ツアー情報

『ハンブレッダーズ 秋のグーパンまつり2026』

10/02（金）東京・豊洲PIT

10/11（日）福岡・DRUM LOGOS

10/16（金）北海道・札幌PENNY LANE24

10/23（金）大阪・なんばHatch

10/30（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール

※全公演ゲストあり

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キッズリターン！」

https://humbreaders.lnk.to/Kidsreturn

■関連リンク

ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE

http://humbreaders.com/