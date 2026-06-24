Mrs. GREEN APPLE、デビュー10周年アニバーサリーライブ『FJORD』より「ビターバカンス」の映像を公開

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Mrs. GREEN APPLEが、「ビターバカンス」のライブ映像を公開した。

■演奏時には多数のウォーターキャノンが客席へと放射

Mrs. GREEN APPLEは、7月8日に映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』を同時リリース。

今回公開された「ビターバカンス」のライブ映像は、『FJORD』から先行公開されたもので、公演の序盤となる2曲目に披露。演奏時には多数のウォーターキャノンが客席へと放たれ、会場に涼しさをもたらすとともに、その熱気をさらに高めた。

『FJORD』には、デビュー10周年を迎えた7月26・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催され、2日間で約10万人を動員したアニバーサリーライブの模様が完全収録される。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/