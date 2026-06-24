これからの気象情報です。

25日(木)は、傘が必要なところがありそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆6月25日(木)の天気

・上越地方

時おり晴れ間が出ますが、不安定な空模様で急な雨のところがあるでしょう。

最高気温は25℃前後の予想です。



・中越地方

雲の多い天気で傘マークはありませんが、山沿いを中心に所々でにわか雨があるでしょう。

最高気温は沿岸部で26℃、山沿いでは24℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

夕方にかけて、所々で雨が降るでしょう。

日差しが届いていても天気の急変にご注意ください。

日中の気温は27℃前後まで上がり、ムシ暑くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

今日より日差しは控えめな一方、暑さは今日より増すでしょう。

最高気温は28℃前後のところが多く、真夏日に迫るところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

晴れたり曇ったりの天気で、午後は沿岸部を中心に風が強まるでしょう。

最高気温は、広く28℃前後の予想です。



◆風と波

25日(木)は、下越で次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上越と佐渡でのち1mの予想です。



◆熱中症情報

25日(木)は、広い範囲で警戒レベルとなっています。

こまめに水分を摂るなど、熱中症対策をしてお過ごしください。



◆週間予報

26日(金)は断続的に雨が降り、雨脚が強まるところもあるでしょう。

27日(土)も、午前中は本降りの雨となりそうです。

28日(日)は、台風の進路次第で活発な雨雲がかかる可能性があります。最新の気象情報にご注意ください。



25日(木)は、上・中越を中心に雨が降りそうです。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。