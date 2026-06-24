　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円安の6万9430円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては255.03円高。出来高は2110枚となっている。

　TOPIX先物期近は3972ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.24ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69430　　　　　-130　　　　2110
日経225mini 　　　　　　 69430　　　　　-120　　　 32214
TOPIX先物 　　　　　　　　3972　　　　　-0.5　　　　2497
JPX日経400先物　　　　　 36085　　　　　 +85　　　　 176
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　+2　　　　 118
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース