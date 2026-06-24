日経225先物：24日19時＝130円安、6万9430円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円安の6万9430円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては255.03円高。出来高は2110枚となっている。
TOPIX先物期近は3972ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69430 -130 2110
日経225mini 69430 -120 32214
TOPIX先物 3972 -0.5 2497
JPX日経400先物 36085 +85 176
グロース指数先物 683 +2 118
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3972ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69430 -130 2110
日経225mini 69430 -120 32214
TOPIX先物 3972 -0.5 2497
JPX日経400先物 36085 +85 176
グロース指数先物 683 +2 118
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース