小千谷市に新しい公共施設が誕生し、24日 報道陣に公開されました。その名も『ソコラテ』･･･どんな施設なのでしょうか。



小千谷市の防災公園の中に完成した『ソコラテ』。アリーナと芝のコートを備えた屋内スポーツ施設ですが、災害発生時には避難所や物資を配る拠点に様変わり！〝平常時と災害時〟2つの機能を併せ持った施設です。



2004年の中越地震で支援物資がさばききれず管理できない状態に陥った経験から、災害が起きたときには芝のコートに物資を集め運搬拠点となります。2階には中越地震の教訓を伝える『おぢや震災ミュージアムそなえ館』も移設されました。



■小千谷市 宮崎悦男市長

「平時はスポーツの場・コミュニティーの場として利用いただくとともに、いざというときの想像力を働かせていただいて、行動変容に結びつけていくようにまた発信をしていきたいと思っています。」



27日にオープニングイベントを開催し、7月1日のグランドオープンを予定しています。