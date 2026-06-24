24日(水)は各地で晴れて、汗ばむ陽気になりました。最高気温は、新潟市中央区で24.3℃を観測しましたが、日差しが強かったので気温の数字以上に暑さを感じました。そのほかも25℃前後のところが多くなりました。



さて、25日(木)は傘が必要になるところがありそうです。



◆25日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は気圧と谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、県内は大気の状態が不安定になり雨の降る時間がありそうです。



◆25日(木)の天気の移り変わり

朝6時の下越・佐渡は晴れ間がありますが、上・中越は雲に覆われて雨の降るところがあるでしょう。時間を進め、上・中越ではその後も雨が降りやすいでしょう。下越・佐渡は日中は日の差すところもありますが、夜は次第に雲が広がり所々で雨が降りそうです。25日(木)のうちは、あまり強い降り方にはならない見込みですが空模様の変化に注意をしてください。



◆台風の最新情報

『台風8号』は今後も北上を続けますが、あまりを発達せず26日(金)に沖縄の東で熱帯低気圧に変わる見込みです。



一方、九州に大雨をもたらした『台風7号』は26日(金)にかけて暴風域を伴ったまま沖縄に接近したあと、28日(日)にかけて本州付近を東に進むでしょう。まだ予報円が大きく予報が定まっていない段階ですが、台風の進路次第では週末県内でも雨が強まる可能性があります。



引き続き、台風の動向に注意をしてください。