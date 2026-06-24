今シーズン、Bリーグ王者に輝いた「長崎ヴェルカ」の来シーズンに向けた動きです。

新ヘッドコーチ ディーン・ヴィッカーマン氏が、24日に就任会見に臨みました。

オーストラリア出身のディーン・ヴィッカーマンヘッドコーチ(54)。

2017年から昨シーズンまでオーストラリアNBLの強豪チームを率いて優勝に導いたほか、自身も3度の最優秀コーチ賞に選ばれたことがあります。

来シーズンのヴェルカでは、これまでのスタイルを引き継ぎつつ、さらに守備の強度を上げていきたいと話しました。

（ディーン・ヴィッカーマン HC）

「特にディフェンスではハードにアグレッシブにプレーすること。CS決勝のようなロースコアの勝負にも勝っていくチームにしていきたい。

オフェンスではスピードのあるプレーや、効果的にスリーポイントを使って、相手にとって守りづらいスタイルを作っていきたい」

オーストラリアやニュージーランドの代表ヘッドコーチ歴など、輝かしい実績を備えるヴィッカーマン新ヘッドコーチ。

来シーズンも「優勝を目指す」と、力強く語りました。

（ディーン・ヴィッカーマン HC）

「26チーム存在するが、すべてのヘッドコーチが優勝を目指すと思う。そうでないならヘッドコーチをする意味はない。

選手たちと話すとき、今シーズンは多くの犠牲を払って優勝できたと言っていたが、再び優勝するためにはそれ以上の犠牲が必要だ。新リーグや東アジアスーパーリーグは我々にとって大きな挑戦だ」

来シーズンのヴェルカの開幕戦は9月23日、ホームの「ハピネスアリーナ」で行われます。