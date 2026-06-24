【ContactGlove3】 6月23日 予約販売開始 10月 出荷開始予定 価格：99,800円

Diver-Xは6月23日、グローブ型VRコントローラー「ContactGlove3」の予約販売を開始した。価格は99,800円。

本製品は、触覚フィードバック機能を搭載したグローブ型のVRコントローラー。「SteamVR」における既存のコンテンツ全てで動作し、ボタン入力や高精度なハンドトラッキング、ハプティックリアクタによる触覚フィードバックで、没入感の高いVR体験を楽しめる。

従来モデル（ContactGlove2）からセンシング技術を全面的に刷新し、電磁場（EMF）トラッキングを採用することで、指先の微細な動きまで忠実にトラッキングする。また、新型コントローラーモジュール「Magnetra3」を同梱し、より確実かつ直感的な操作が可能なほか、装着性やメンテナンス性も改良されている。

既に「Diver-X」公式ストアにて予約受付を実施中。出荷時期は10月を予定している。

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