【コンソールアーカイブス ボコスカウォーズ】 6月25日 配信予定 価格：800円

ハムスターは、Nintendo Switch 2及びプレイステーション 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズにて戦略ゲーム「ボコスカウォーズ」を6月25日に配信を開始する。価格は800円。

本作は1985年にアスキーから発売された戦略ゲーム。プレーヤーはスレン王として兵士たちを率い、オゴレス王の支配する強大なバサム帝国に挑む。多数のユニットをリアルタイムに指揮するその発想は、世界的に普及するリアルタイムストラテジーに先駆けたものとして今なお語り継がれている。

(C)iTA-CHOCO RASHO 2026 / (C)KADOKAWA CORPORATION / (C)HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation