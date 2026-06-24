「Team Cam」最新回公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。日本サッカー協会は24日、公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新回で、4-0で快勝したチュニジア戦の舞台裏を公開した。

20日（日本時間21日）のチュニジア戦に向けた直前練習の様子から、試合後の選手インタビューまでが収められた「Team Cam」。ハーフタイムの森保一監督は、誰よりも熱かった。

鎌田大地、上田綺世のゴールで前半は2-0。それでも、指揮官は手綱を緩めない。「切り替え早くする！球際しっかりいく、オッケイ？前に出たら押し上げる！連携、連動して。オッケイ？」。身振り手振りも交えて指示した後、次のように結んだ。

「ゼロでいきながらも、もう1点取ること忘れるな！！さあ、いこう！！」

後半も伊東純也、上田がゴール。W杯通算1000試合というメモリアルマッチで、日本だけでなくアジア最多となる1試合4得点をマークした。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）