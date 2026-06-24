今回紹介するのは、Threadsに投稿された、健康診断帰りの猫ちゃんのひとコマ。病院でがんばってきたあと、おうちに戻ってひと安心…かと思いきや、どうやらまだ気持ちは切り替わっていなかった模様。暗めのお部屋の中、ライトに照らされた場所で静かに座る姿からは、なんとも言えない拗ね感が漂っていました。

投稿はThreadsにて、3.4万回以上表示。6,270件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：動物病院から帰ってきた猫→『暗い室内』で……まさかの瞬間】

健康診断をがんばったぽぽちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「Nana」さん。登場したのは、猫のぽぽちゃんです。投稿によると、ぽぽちゃんは動物病院に行ったそうです。しかし、獣医師の先生いわく診察中は「とにかく機嫌が悪かった」とのこと。健康診断で慣れない場所に行き、知らない人に体を見られて…猫にとっては、なかなか大変な一日だったのかもしれません。

その日の夜、ぽぽちゃんは、デスク横の椅子のような場所にちょこんと鎮座。周囲は少し暗く、デスクライトの明かりだけがぽぽちゃんの白い胸元や丸いフォルムをふんわり照らしていたようです。体はきちんとそろえて座っていましたが、表情はどこかむすっとしているようにも見えます。

「今日はもう話しかけないでください」とでも言いたそうな、静かな圧。けれど、その拗ねたような佇まいまで含めて、猫好きにはたまらない可愛さです。

まだ納得していなさそうな表情にほっこり

健康診断を終えて帰宅したぽぽちゃんでしたが、まだ拗ねていたぽぽちゃん。病院での出来事をじんわり思い返していたのかもしれません。そんな、ぽぽちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「めちゃくちゃ表情に出る子ですね。かわいすぎます」「1枚で何があったか全てわかる気がする。お疲れ様」「夢にまで出てきそう（笑）」などの声が多く寄せられていました。

人間側からすると「健康のためだからね」と思う健康診断も、猫ちゃんにとっては一大イベント。ぽぽちゃんも、きっとたくさんがんばったのでしょう。そんな姿を見て「おつかれさま」と声をかけたくなるのが猫好きというもの。ぽぽちゃん、健康診断本当におつかれさまでした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Nana」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。