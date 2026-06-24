48万回以上視聴され1.8万「いいね」を集めているのは、シャッターを初めて見た猫たちの行動。キュートな行動を見た視聴者からは、「リピートしまくっちゃいましたwww」「笑っちゃいけないと思いつつ止められませんでした」などのコメントが届いています。

【動画：初めて見る『窓のシャッター』に興味津々なネコたち→動かしてみると……笑ってしまう反応】

台風の前日に

Instagramアカウント「ao_0223_」に投稿されたのは、台風前夜の出来事。飼い主さんが防災対策として窓の電動シャッターを下ろし始めたのがきっかけだったそうです。おうちの猫ちゃんたちは、この日に初めてシャッターを見たとのこと。

音もなくゆっくりと下りてくるシャッターに興味津々の猫ちゃんたち。まず窓に近づいたのは、ハチワレの「ゆめちゃん」だったといいます。シャッターの真下にスタンバイし、じっと観察していたそうです。

集まる猫たち

茶トラの「きぃちゃん」は、ゆめちゃんの後ろでやや遠巻きに見ていたとのこと。気になるけれど近づきすぎないようにしているようだったといいます。そして、一番慎重な性格のシャムミックスの「あおちゃん」もかなり離れたところで見守っていたのだとか。

シャッターが半分以上下りてきて猫ちゃんたちに近づくと、一気に警戒モードがオン！ゆめちゃんのしっぽはぶわっとふくらみ、伏せをするかのように身を低くしていたといいます。外の世界と遮断するシャッターを敵視していたのかもしれません。

ほんの出来心で…

シャッターが完全に下りると、3匹はじわじわ近づいてくんくんにおいを嗅ぎ始めたそう。「これはなんだ？」「外が見えなくなった！」と気になって仕方がなかったのでしょう。動きを止めたことで安心したのかもしれません。

ところが、ここで「出来心」が飼い主さんを突き動かしたそう。取り出したのは、シャッターのリモコン。ほんの出来心でシャッターを再び開けてしまったそうです。

結果はもちろん、大パニック！3匹は跳び上がるように驚き、散り散りになって逃げて行ったのだとか…。

飼い主さんの「出来心」には、視聴者から「最後やりたくなるのすごく分かります笑」「期待どおりの、出来心でした」などのコメントが寄せられていました。もちろん、飼い主さんはみんながこんなに驚くとは思っていなかったとのことです。

Instagramアカウント「ao_0223_」には、3匹の可愛らしさが詰まった日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ao_0223_」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。