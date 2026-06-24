佐久間宣行と平子が郡山市を4週プロデュース！「サクマ&ピース シーズン6」

記事ポイント シーズン6の舞台は福島県郡山市、7月19日(日)から4週連続放送日本一・世界一の達人が次々登場、10時間で12スポット4本撮りのロケ各話は地上波放送直後よりTVerでも配信予定 シーズン6の舞台は福島県郡山市、7月19日(日)から4週連続放送日本一・世界一の達人が次々登場、10時間で12スポット4本撮りのロケ各話は地上波放送直後よりTVerでも配信予定

福島中央テレビは、バラエティ番組「サクマ＆ピース」シーズン6を2026年7月19日(日)から4週にわたって放送します。

出演は福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行とアルコ＆ピースの平子祐希で、番組5年目を迎えた今回の舞台は福島県郡山市です。

「サクマ＆ピース シーズン6」

番組名：サクマ＆ピース シーズン6放送日時：7月19日(日)〜4週連続 13:00〜13:30（予定）放送地域：福島県内配信：各話、地上波放送直後よりTVerで配信予定出演：佐久間宣行、平子祐希（アルコ＆ピース）制作：福島中央テレビ

「サクマ＆ピース」は、福島県いわき市出身の佐久間宣行とアルコ＆ピースの平子祐希が、故郷・福島県の誇るヒトやモノをプロデュースしながら各地をめぐる街ぶらバラエティ番組です。

2021年に始まり、シーズン5までに計20回放送されました。

前回は楢葉町を特集し、初のゴールデンタイム特番として放送。

シーズン6は約4カ月ぶりの新シリーズで、今回の舞台は福島県内の都市・郡山市です。

今シーズンは10時間で12スポット4本撮りというスケジュールで収録が行われました。

全国に展開する外食チェーンの心臓部への潜入や、日本一・世界一の達人との出会いなど、疲労困憊のなかでも冴えたプロデュースが続出しています。

第1回「花飾舞踏編-フラワーダンシング-」（7月19日放送）

郡山市編の最初の訪問先は、花の世界で日本一になった達人のお店です。

孤独にグルメをいただくドラマで話題になったドライブインにも立ち寄り、平子祐希が「ずっと行きたかった場所に行けて、ロケ中に久々にはしゃぎました」と語る場面があります。

腹パンになって向かった先には伝統のダンサーが待ち受けており、予想外の展開へと続きます。

平子は「こういうところだとテンションが上がるんだな、このおじさんたちは…というドキュメントになっていると思います」とも語っています。

第2回「試食連発編-テイスティングラッシュ-」（7月26日放送）

世界的アウトドアブランドとコラボする、江戸時代から続く酒蔵を訪れ、超高額焼酎のプロデュースを手がけます。

歴史ある蔵と現代ブランドの組み合わせが、どんな商品を生み出すかが見どころです。

郡山市が本社の外食チェーンの心臓部にも潜入します。

全国展開するチェーンの現場の仕組みや裏側に迫る場面が用意されています。

さらに1個780円の激うまカレーパンが登場します。

試食が連発するこの回では、郡山市のグルメの厚みを体感できます。

第3回「楽都開演編-シティオブミュージック-」（8月2日放送）

第3回は福島県唯一の遊園地からスタートします。

そこに登場するのは郡山市イメージキャラクター「がくとくん」率いるバンド。

バンドの方向性の違いをまとめるプロデュースに敢行します。

郡山市最高齢かもしれないケーキ職人が作る、食べたらフラフラに酔っぱらうケーキも登場。

どんな素材や製法でそうなるのか、実際の場面で明らかになります。

さらに全身黒づくめの男が現れ、ブラックな世界へといざなう展開も見どころです。

遊園地・音楽・ケーキと、多彩なスポットが詰まった回です。

第4回「生の衝動編-ライブブロードキャスト-」（8月9日放送）

最終回では、この番組を制作する福島中央テレビ本社に潜入します。

番組5年目にして初めて制作の内側に踏み込む回で、30年以上続く情報番組の担当になったばかりのプロデューサーから佐久間Pへガチ相談が持ちかけられます。

見どころ十分な展開です。

福島県を代表する菓子店の本店では、社長が抱える悩みをプロデュース。

どんな解決策が生まれるのか、注目の一回です。

締めくくりは超おしゃれなカフェに世界チャンピオンが登場します。

郡山市ロケの4週間を締めくくるにふさわしい、多層的な内容の回となっています。

佐久間宣行は「郡山は意外に知らないものとか、こんなトレンドがあるんだっていうのを再発見できる回になっています」と語り、郡山市の新たな一面が次々と登場します。

日本一・世界一の達人との出会いから、食べたら酔っぱらうケーキ、世界チャンプがいるカフェまで、郡山市の幅広い魅力を4週にわたって体感できます。

「サクマ＆ピース シーズン6」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6の放送日時はいつですか？

A. 2026年7月19日(日)から4週連続、毎週日曜13:00〜13:30（予定）に福島県内で放送されます。

各話は地上波放送直後よりTVerでも配信予定です。

Q. シーズン6はどんなスポットが登場しますか？

A. 花の世界で日本一になった達人のお店、江戸時代から続く酒蔵、郡山市本社の外食チェーン心臓部、福島県唯一の遊園地、福島中央テレビ本社、世界チャンピオンがいるカフェなど、郡山市内の多彩なスポットが登場します。

Q. 「サクマ＆ピース」は今回で何シーズン目ですか？

A. シーズン6で、番組5年目となります。

2021年のスタートからシーズン5までに計20回放送されており、今回は約4カ月ぶりの新シリーズです。

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