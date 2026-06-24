シンガー・ソングライターの広瀬香美が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceに提供した楽曲「クラクラ☆クライマックス」について言及した。同曲は24日に発売される同グループのEP(シングル以上、アルバム以下の楽曲が収録される)「MORE！MORE！EP」に収録されている新曲だ。



【写真】「クラクラ☆クライマックス」の歌い出しを任された川嶋美楓

広瀬は「クラクラクライマックス難しすぎだろ！キー高すぎ！これ一曲通して一人で歌えるの広瀬香美さんしかいないんじゃない？」というフォロワーからの投稿を引用。「Juice＝Juiceさんへのプロデュース楽曲、クラクラ☆クライマックスは、残念ながら私でも1曲通しては歌えないです。」と断言した。さらに「息継ぎができませんわ」と付け加えた。



同曲は5月26、27日に横浜市のぴあアリーナMMで開催した同グループのコンサートで初披露された。ネットの投稿にもあるように、ハイトーンでMVの代わりに同コンサートでのライブ映像が6月7日に公開されており、YouTubeの再生回数は23日で103万回を突破している。



恋に落ちてウキウキする女の子の心境を歌う多幸感たっぷりの楽曲だが、ハイトーンと細かく刻まれた譜割りはかなり歌い手泣かせ。広瀬がコメントするようにそれぞれのメンバーがパートを分けてこを成立する形となっている。



（よろず～ニュース編集部）