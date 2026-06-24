ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が、夏の夜の楽しみ方を一新するスペシャル・イベント『夏の子どもホンネ演説会』を、2026年6月24日（水）に東京・六本木ヒルズアリーナで開催しました 。

パークを飛び出し、東京のど真ん中で行われた熱気あふれるイベントの様子をレポートします 。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会」

このイベントは、サマーシーズン開幕に先駆け、夏休みを楽しみにしている子どもたちが「普段はなかなか言えない夏のホンネ」を大人たちの前で全力で叫ぶというもの。

近年、猛暑日の増加などで子どもたちの夏休みの過ごし方が変化する中、切実な思いが次々と飛び出しました。

トップバッターの男の子からは「ママが夜お菓子食べててずるい！パパが夜遅くまでゲームしててずるい！」という可愛らしくも鋭い本音が炸裂。

これには親世代代表の藤本美貴さんも「でもママの時間は大切です！」とタジタジになりつつも、会場は和やかな笑いに包まれました。

他にも、「僕の坊主頭を触るのは1日1回までにして！」「弟は僕が甘やかすから、パパとママは僕を甘やかして！」といった、優しさと切実な思いが詰まった演説が続き、親としての新たな気づきや発見が生まれる時間となりました。

ステージには、高い表現力と天真爛漫な笑顔で注目を集める超人気子役の永尾柚乃さんが登壇。

さらに、親世代から圧倒的な支持を誇るタレントの藤本美貴さんも登場し、会場を大いに盛り上げました。

普段は知らなかった親子間の認識の違いや、親としての新たな気づきが生まれる、本イベントならではのリアルなトークが繰り広げられました。

子どもたちの演説を聞いた藤本美貴さんは、「結局は皆さんに愛が詰まっていて、今の家族と友達と最高に楽しみたいという気持ちがすごく伝わってきました」と感動の様子。

子どもホンネ隊長の永尾柚乃さんも「今年の夏は今年しかないので、しっかり子どもたちと一緒に思い出を刻みたいですね！」と、大人顔負けのしっかりとしたコメントでイベントを締めくくりました。

浴衣姿のパークの仲間たちも登場！大熱狂の“夜祭り”

子どもたちのホンネ演説だけでなく、会場には浴衣姿のパークの仲間たちやエンターテイナーも駆けつけました。

ウッディー・ウッドペッカー、

ウィニー・ウッドペッカー、

エルモ、

アビー・カダビーが登場☆

特別なダンスを披露しました 。

会場全体がお祭り騒ぎに包まれ、親子で一緒に心の底から熱狂できる「超興奮の“夜祭り”」空間となっていました。

夏休みを前に、普段は気づけなかった子どもたちの思いに触れることができた今回のイベント。

25周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンが届ける、心からの熱狂と“お祭り騒ぎ”の夏は、もうすぐそこまで来ています！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京・六本木で出張イベント開催！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「夏の子どもホンネ演説会」 appeared first on Dtimes.