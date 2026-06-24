氷が溶けるたびに変わる柚子出汁の香りを練馬で！ 鶏之諺Tokyo01店「柚子出汁かき氷 つけ麺」

記事ポイント 魚介と昆布の出汁を凍らせた「柚子出汁かき氷」が6月25日から登場特製醤油に漬けた濃厚卵黄を崩すと麺にコクとまろやかな余韻が加わる6月25〜27日はつけ麺500円キャンペーンも同時開催 魚介と昆布の出汁を凍らせた「柚子出汁かき氷」が6月25日から登場特製醤油に漬けた濃厚卵黄を崩すと麺にコクとまろやかな余韻が加わる6月25〜27日はつけ麺500円キャンペーンも同時開催

2PCGは、鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）にて、2026年6月25日よりつけ麺の新感覚トッピング「柚子出汁かき氷」と「特製醤油卵黄漬け」の販売を開始します。

約半年間の開発期間を経て完成した2種類のトッピングは、大阪で鶏白湯専門店として知られる鶏之諺の技術とノウハウを結集したものです。

鶏之諺「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」

販売開始：2026年6月25日販売店舗：鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）つけ麺500円キャンペーン：2026年6月25日〜27日

鶏之諺は2023年に大阪・梅田で創業した鶏白湯専門のラーメン店です。

きんせいらーめん創業者の中村悟氏が商品監修を担い、ロンドンやパリでラーメン店のデザインを手がけた井口孝一氏がデザインディレクションを担当しています。

鶏ガラや丸鶏などを長時間煮込んだスープは、臭みがなくポタージュのようにクリーミーで、コラーゲンを豊富に含みます。

自家製麺は北海道産小麦「ゆめちから」を100%使用しており、濃厚なスープによく絡む仕上がりです。

洗練されたカフェのような内装により、女性一人でもゆっくり過ごせる空間を提供しているのも特徴のひとつ。

定番の醤油・塩に加えて、トリュフの芳醇な香りを合わせた特製らーめんも展開しています。

「柚子出汁かき氷」を乗せた特製つけ麺

「柚子出汁かき氷」は、魚介と昆布の旨味をふんだんに閉じ込めた食べる出汁を凍らせたかき氷です。

つけ麺の上に乗せると、氷が溶けるにつれて柚子の香りが広がり、少しずつつけ汁が完成していく味変トッピングとして楽しめます。

食べ進めるたびに変化するつけ汁の風味が、一杯の中でいくつもの表情を見せます。

酷暑の夏向けに約半年間かけて開発されたトッピングで、冷たい口当たりと濃厚な鶏白湯スープの組み合わせが楽しめる一杯です。

「特製醤油卵黄漬け」を乗せたつけ麺

「特製醤油卵黄漬け」は、特製醤油にじっくり漬け込んだ濃厚な卵黄のトッピングです。

麺の上で崩すと、コクと艶が加わり、まろやかな余韻が口に広がります。

濃い黄色の卵黄が、鶏白湯つけ汁にさらに深みを重ねる一品。

厳しい猛暑の中でひとときの贅沢を味わえる一杯として、「柚子出汁かき氷」と同じく6月25日より鶏之諺Tokyo01店で販売します。

「特製らーめんキャンペーン」

期間：2026年6月28日〜7月4日特典：特製らーめん注文で替え玉1玉無料

つけ麺トッピングの販売開始と同時に、6月28日から7月4日の期間、特製らーめんキャンペーンも開催します。

期間中に特製らーめんを注文すると、替え玉1玉が無料になります。

対象の特製らーめんは「ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん」と「トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん」の2種類です。

ポルチーニ香る「特製鶏白湯塩らーめん」

ポルチーニ茸の芳醇な香りと、クリーミーな鶏白湯スープを合わせた塩らーめんです。

鶏ガラや丸鶏を長時間煮込んだポタージュ状のスープに、ポルチーニの香りが重なります。

北海道産小麦「ゆめちから」100%の自家製麺が、濃厚なスープをよく絡め取る一杯です。

トッピングには、しっとりとした豚レアチャーシューや鶏チャーシュー、こだわりの味玉など。

彩りと食感を添えるラインナップとなっています。

トリュフ香る「特製鶏白湯醤油らーめん」

トリュフの芳醇な香りと、醤油ベースの鶏白湯スープを合わせた一杯です。

定番の醤油に、トリュフの香りが加わることで、深みのある余韻が楽しめます。

自家製の「ゆめちから」麺との絡みで、スープの風味が一層際立つ仕上がりです。

しっとりした豚レアチャーシューや鶏チャーシュー、こだわりの味玉が彩りを添え、カフェのような落ち着いた空間でゆっくり味わえる一杯となっています。

「柚子出汁かき氷」が溶けるたびに変化するつけ汁の香り、「特製醤油卵黄漬け」を崩したときのコクとまろやかさ、どちらも夏の鶏白湯つけ麺ならではの体験です。

ポルチーニやトリュフの香りをまとった特製らーめんと替え玉無料キャンペーンとあわせて、東京・練馬でこの夏しか味わえない鶏白湯の一杯を楽しめます。

鶏之諺「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「柚子出汁かき氷」トッピングはいつから販売されますか？

A. 2026年6月25日より、鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）での販売開始です。

Q. つけ麺500円キャンペーンの開催期間はいつですか？

A. 2026年6月25日から27日までの3日間、鶏之諺Tokyo01店での開催となります。

Q. 特製らーめんキャンペーンの内容を教えてください。

A. 2026年6月28日から7月4日の期間中、特製らーめんを注文すると替え玉1玉が無料になるサービスです。

対象は「ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん」と「トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん」の2種類です。

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