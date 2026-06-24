楽天・前田健太投手（３８）が今季初勝利を目指して２５日の西武戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に先発する。

１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は今季、６試合に登板して０勝３敗、防御率４・５６。前回登板の１７日の阪神戦（甲子園）では好内容での５回２失点だった。「投げてる感覚とか状態は悪くないと思う。あとはしっかり試合の中で結果を出していければいいなと思います」と闘志を込めた。

リーグ戦再開後からは吉井新監督が指揮を執っている。右腕は「（吉井監督は）アメリカや大学に行かれたりして、たくさん勉強してきてる方なので、すごく僕自身も興味がありますし、いろいろ話を聞かせてもらえたらと思います。ベテランという立ち位置ですけど、変わらずに学ぶ姿勢っていうのは持ち続けながらやりたいと思っている。コーチとかもですけど、吉井監督からも学べることはたくさんあると思うので、すごく楽しみにしてます」と声を弾ませた。

チームは最下位と苦しむが、現在は２連勝中と勢いに乗り始めている。この日は本拠で調整したベテランは「もちろん一つ一つ勝っていくしかないですし、チームが借金背負ってる中で、目の前の試合をとにかく勝っていくしかない。監督も言ってましたけど、まだシーズンが終わったわけではないですし、チームとして諦めたわけではない。みんなで１試合ずつ一生懸命、戦って勝ちを積み上げていくしかない」と気合をにじませた。