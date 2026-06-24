群馬・高崎市の駐車場で血まみれの28歳女性が死亡　目撃された黒い車追うも埼玉・深谷市で電柱に衝突した車から事故死した男性　関連を捜査

群馬・高崎市で女性が血まみれで倒れ死亡した事件で、もめていたとみられる人物が乗った車の行方を追っていたところ、埼玉・深谷市で男性が事故死していたことが判明した。

警察は殺人事件との関連を調べている。

28歳女性が刃物で刺され死亡か

24日未明、群馬・高崎市の駐車場で、女性が血まみれの状態で倒れているのが発見され、その後死亡が確認された。

これを受け、警察は現場で目撃された黒い車の行方を追っていたところ、隣の埼玉県で男性が自動車事故を起こし死亡していたことが分かった。

女性が倒れていた駐車場では午前10時ごろ、鑑識作業が行われていた。

事件は24日午前3時ごろに寄せられた110番通報で明らかになった。

「知り合いの女性が知人の男性ともめている」との通報を受け、警察が現場に駆けつけたところ、女性が血まみれであおむけに倒れているのを発見した。

女性は、高崎市に住む吉田千夏さん（28）で、病院に搬送されたが死亡が確認された。

駐車場近くに住む人は当時、女性の叫び声を聞き、現場の状況を確認しに行ったという。

近隣住民は「人が倒れていて血が広がっている状態だった。女性の声で『助けて』のような声が聞こえた気がした」などと話している。

現場からは、凶器とみられる刃渡り約10cmの刃物と黒い車が押収された。

女性ともめていたとみられる人物が乗ってきた車とみられる。

目撃された黒い車が衝突事故…男性死亡

さらに警察は、押収された車とは別の黒い車が逃走したという目撃情報を受け、その行方を追った。

その後、通報から約1時間後、現場から約30km離れた埼玉・深谷市で黒い車が電柱に衝突する事故が発生した。

車内からは、30代くらいの男性が死亡した状態で見つかった。

警察は、事故のくわしい状況を調べるとともに、高崎市での殺人事件との関連を捜査している。

（「イット!」6月24日放送より）