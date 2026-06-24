SoulJa、我が子への想いをつづった新作を配信リリース ジャケット写真は子どもが描いたイラスト使用
SoulJaが自身のインスタグラムで、我が子への想いをつづった新作「guess what？-大好きだよ-」を6月21日に配信リリースした。
【写真】公開されたSoulJaの新たなアーティスト写真
本作は、父親として過ごす日々の中で感じた想いを、SoulJa自身の言葉でつづった楽曲。慌ただしい朝の支度や何気ない親子の会話、子どもの成長を見守る喜び、父としての決意、そして「Daddyはここにいるよ」とまっすぐなメッセージが描かれた、娘たちへのラブレターとも言える作品となっている。
父の日にあわせてリリースされた本作には、子どもたちへの愛情、そして父としての想いが込められている。SoulJaは現在、シングルファーザーとして子育てと音楽活動を両立しており、本作にはそんな日々の実感も反映されている。
ジャケット写真には、実際に子どもが描いた「だいすきだよ」のメッセージとイラストを使用。楽曲の世界観を象徴するビジュアルとなっている。あわせて、新たなアーティスト写真も公開。今後はミニアルバムのリリースも予定している。
【写真】公開されたSoulJaの新たなアーティスト写真
本作は、父親として過ごす日々の中で感じた想いを、SoulJa自身の言葉でつづった楽曲。慌ただしい朝の支度や何気ない親子の会話、子どもの成長を見守る喜び、父としての決意、そして「Daddyはここにいるよ」とまっすぐなメッセージが描かれた、娘たちへのラブレターとも言える作品となっている。
ジャケット写真には、実際に子どもが描いた「だいすきだよ」のメッセージとイラストを使用。楽曲の世界観を象徴するビジュアルとなっている。あわせて、新たなアーティスト写真も公開。今後はミニアルバムのリリースも予定している。