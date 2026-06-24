話題になっているのは、ママに腕枕をしてもらう黒柴の姿。あまりにも安心しきった寝顔は記事執筆時点で69万回以上再生され、「癒された」「幸せがあふれてる」といった声が寄せられています。

【動画：『彼はおそらく、柴犬であることを分かっていない』ママに寝かしつけてもらう犬→まるで人間の赤ちゃんな光景】

ママの腕枕でお昼寝の時間

TikTokアカウント「OLシンガー平山ナミと黒柴」に投稿されたのは、黒柴の「しんぺー」くんの尊すぎるお昼寝姿。

しんぺーくんはママさんのことが大好きで、一緒にくっついて寝るのが日課となっているそうです。

この日もソファーの上で、ママさんとお昼寝していたというのですが……話題となっているのは、そのスタイル。しんぺーくんはママさんにしっかりと腕枕をしてもらい、体にはお布団をぬくぬくと被せられていたのです。

まるで人間の赤ちゃんのような愛おしさ

「よしよし、今日も一日頑張ったね」と言わんばかりに、ママさんがしんぺーくんの体を優しくトントンと叩くと、しんぺーくんは気持ちよさそうにウトウト……。

完全に身を委ね、されるがままに眠りへと落ちていく姿がまるで人間の赤ちゃんのようで、愛おしく感じずにはいられません。

ママと一緒に眠る時間が大好き

しんぺーくんはママさんと寝るのを楽しみにしているそうで、いつもお布団やソファーで待機しているのだとか。

そしてママが来ると、スヤスヤと眠りにつくのだそうです。時にはママの腕に包まれながら、無防備にお腹を広げて寝ることも。ママさんに絶大な信頼を寄せていることが伝わってきます。

この投稿は、TikTokで69万回以上再生され、コメント欄には「癒された」「自分を守って愛してくれる人って信じてるんだね」「幸せがあふれてる」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『OLシンガー平山ナミと黒柴』さまでは、しんぺーくんとママさんの心温まる日常の様子が投稿されています。しんぺーくんの可愛らしい姿が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「OLシンガー平山ナミと黒柴」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。