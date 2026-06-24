プレミアリーグ王者アーセナルの今夏の補強計画に、新たな障害が浮上しているようだ。



今夏の移籍市場では積極補強が予想されているアーセナルだが、その一方で主力流出の可能性も取り沙汰されている。なかでも注目されているのがガブリエウ・マルティネッリの去就だ。



『Mirror』によれば、レアル・マドリードがブラジル代表アタッカーの動向を注視しているという。アーセナルは新戦力の獲得に向けて動いているものの、欧州屈指のビッグクラブから関心を寄せられる主力選手を引き留める必要にも迫られている。





ミケル・アルテタ監督は、先月のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに敗れた後、チームにさらなる戦力強化が必要であることを率直に認めていた。また、オーナー陣もプレミアリーグ優勝だけでは満足できないとの姿勢を示しており、クラブは今夏も大規模な投資を行う見通しとなっている。そのなかでマルティネッリは依然として重要な戦力のひとりだ。スピードと突破力を兼ね備えた同選手は左サイドの主軸として活躍しており、アルテタ体制において欠かせない存在となっている。レアル・マドリードはこれまでも世界中の若く優秀な才能を獲得してきた実績がある。もし本格的なアプローチに発展すれば、アーセナルにとっては補強以上に重要な守備戦となるかもしれない。今夏の移籍市場では獲得だけでなく、主力維持の動きにも大きな注目が集まりそうである。