2026W杯グループステージで2連勝を果たし、早々にグループ突破を決めたホスト国のアメリカ代表。ここまでの2試合で高い評価を得ている選手の1人に、DFアレックス・フリーマンが挙げられる。



フリーマンはオーランド・シティでのプレイを経て、今冬にスペイン1部のビジャレアルに移籍した21歳の若手DFだ。代表デビューは昨年のことだが、代表監督マウリシオ・ポチェッティーノの信頼を掴んでみせた。





フリーマンが話題を呼んでいるのはパフォーマンスだけではない。父がアメフト・NFLで活躍したアントニオ・フリーマンというのも大きい。アントニオはグリーンベイ・パッカーズで活躍したワイドレシーバーであり、スーパーボウル優勝の経験も持つ。パッカーズで殿堂入り果たしたレジェンド選手だ。息子のアレックスも当初はアメフトをやっていたようだが、サッカーが一番向いていると父アントニオも感じたのだという。アントニオがその時のことを次のように振り返っている。「息子はアメフト、バスケットもやっていて、色々なことを教えてあげたかった。でも、息子の喜びはサッカーにあった。10代になるとどんどんサッカーに夢中になっていった。毎日がサッカー漬けだ。ipadで試合を見て、何でもかんでも蹴っていた。サッカー場でも幸せそうだったし、サッカーが一番得意だったようだ」「親として、自分の子供には高みへ到達してほしいと思うものだ。私も高いレベルにいたからね。映像で代表入り決定の瞬間を見た時にはもう大喜びだったよ。部屋中を走り回って少しおかしくなったくらいさ」（『ESPN』より）。今やアメリカ代表に欠かせない選手となっていて、アレックスの身体能力は父譲りだ。今後のアメリカスポーツ界でアレックスのように複数スポーツを経験してからサッカーを選択する子供が増えると、アメリカサッカー界のレベルはさらに上がっていきそうだ。