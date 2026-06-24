山形県大石田町では、きょう小学５年生を対象に「ＳＯＳの出し方講座」が行われました。

ストレスをため込んでしまわないために、子どもたちや周りの人が日ごろからできることは何なのでしょうか。

【写真を見る】新年度からまもなく3か月…子どものストレスにどう気づく？誰に相談するといいの？小学生が「SOSの出し方」学ぶ（山形・大石田町）

「僕は前、悪口を言われて助けてほしかったけど助けを求められなかったことがあります。だからきょうを通して助けを求められるようになりたいです」

大石田町で行われた「ＳＯＳの出し方講座」は、町が去年から始めたもので、町内の小学校３校から思春期の入り口とされる５年生が参加しました。

ＳＮＳの利用が低年齢化する中、トラブルにより自殺などの重大事案も低年齢化の傾向があるとされています。

講座では、そもそもストレスというものがどういったものなのかが児童に伝えられます。

■「ストレス」とは… 誰に相談するといいの？

「ストレスは嫌なことを感じるというより脳の元気度が下がること」

ストレスで脳に負荷がかかる様子を紙風船を脳に見立てて学びます。

大きなストレスでつぶれた紙風船。ストレスを解消し元に戻すためには、周りの人からの助けが必要です。

そのために必要なのは相談することですが、誰にどのように相談すればいいのかわからない子もいます。

そこで講座では、家族、友達、先生など立場の違う３人に話すことで悩みを受け止めてくれる人を見つける「３人３か所」という考え方が伝えられました。

■自分を認めてあげることも大切

また、自分の良さを知るのもストレスをため込まないために必要なこと。

自分で自分を勇気づけるために良いところを書き出す方法を実践しました。

児童「けんかしちゃったとか勉強がうまくできないとか、学校の悩み事が多いと思った。小さなストレスだったら回復できるということ思ってうれしくなりました。家族、友達とかに相談して悩み事を解決していきたい」

児童「自分の良さを自分で褒めながら、ストレスが溜まったときに良いところとして書いたりしてみたい」

■子どもの変化に気付くポイントは…

では、保護者が子どものストレスに気づくポイントとは？

大石田町 保健衛生主査 柴田智美さん「表情が暗い、口数が減ったなど、そういうところの体の変化が必ず起きるものだと思いますので、そこに敏感に察知していく、注意力が必要になってくる」

新年度が始まりまもなく３か月が経とうとしています。

疲れのたまりやすくなる時期。子どもたちの様子にも少し注意してみてみることが必要かもしれません。