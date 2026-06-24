6月7日、名古屋市北区の商業施設で、乗用車がボンネットにしがみつく店員を振り落としてけがをさせた事件で、40代の男女2人が逮捕されました。

【写真を見る】“MEGAドンキ”でレギンス1着を盗み…ボンネットにしがみつく店員を振り落としケガさせた疑い 40代の男女2人を逮捕 防カメが捕らえた一部始終

（下和田歩記者）

「容疑者の男が捜査員に連れられて警察署に入ります」

逮捕されたのは、北区に住む北野和孝容疑者45歳と杉尾祐美香容疑者40歳の2人です。

警察によりますと2人は、6月7日の午後9時過ぎ名古屋市北区にある「MEGA ドン・キホーテ名古屋本店」でレギンス1着を盗み、乗用車で逃走しようとした際に、前方に立ち塞がった男性店員をボンネットに乗せたまま170メートルほど走行し、男性店員を振り落としてけがをさせた、強盗傷害の疑いが持たれています。

防犯カメラに映った白い車 ボンネットには…

当時の一部始終を捉えた付近の防犯カメラには…

時刻は午後9時10分過ぎ。加速しながら走り去る一台の白い車。その後を走って追いかける人の姿も確認できます。

よく見ると、ボンネットにしがみつく人が。

車はこの先で男性店員を振り落とし、そのまま逃走しました。当時、北野容疑者が車を運転していたと見られています。警察は2人の認否を明らかにしておらず、当時のいきさつを詳しく調べています。