名古屋の市バスで、営業運行中に誤って右折レーンに入り、直前に気づいて直進した運転士が、道路交通法違反で青切符を交付されました。

【写真を見る】誤って右折レーンに…歴23年のベテラン市バス運転士に青切符 ｢直前に運転したルートが右折だったため…｣ 青切符の交付は今月2件目

青切符を交付されたのは、名古屋市交通局緑営業所の58歳の運転士です。交通局によりますと、この運転士は今月21日午後2時15分頃、新瑞橋発平針住宅行きのバスを運転中、天白区内の直進予定の信号交差点で右折レーンに入りましたが、交差点内で間違いに気づき、そのまま直進しました。

運転士は直後に営業所の運行管理者に「運行経路を誤った」と報告したうえで、運行を続けました。

当時、バスには4人の乗客がいましたが、影響はありませんでした。

「直前に運転したルートが右折だったため…」

緑営業所は23日に警察に届け出て、24日昼前に道路交通法違反で青切符を交付されました。

ルートを誤った理由について、運転士は「直前に運転したルートが右折だったため誤って右折レーンに入ってしまった」と話しています。

この運転士は、市バス運転歴23年のベテランでした。名古屋の市バスで青切符が交付されるのは今月2件目で、今年度に入って5件目です。

名古屋市交通局は今月、全運転士に対して道路交通法を遵守するよう指導したばかりでした。