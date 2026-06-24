【Ｗ杯】日本のＦ組最終戦は“談合試合”発生の可能性も？オランダ、スウェーデンにそれぞれの思惑あり

【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組は「日本―スウェーデン」、「オランダ―チュニジア」のカードで、２５日（日本時間２６日）に最終第３戦が行われる。

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現時点で突破確定チームなし、チュニジアの敗退のみ決定という状況で行われるＦ組第３戦。場合によっては、２会場のいずれか、または両会場で、試合中の判断により無理にスコアを動かそうとしない“談合試合”が発生する可能性がある。

勝ち点４かつ得失点も大きくプラスのオランダ、日本は、１次リーグ突破がほぼ確実な情勢。他組の結果次第では、試合前時点で突破が確定している可能性もある。事実上、１〜３位のどの椅子に座るかを懸けた試合となる。

一方のスウェーデンは勝ち点３、得失点±０と極めて微妙な状況。引き分けなら“３位上がり”が見えてくる公算が大きくなるため、日本戦は最低でも引き分け、あわよくば勝利（１、２位突破）というシナリオで戦ってくることが想定される。

ここでカギになってくるのが、Ｃ組だ。Ｆ組１位はＣ組２位と、２位はＣ組１位との対戦となる。２位以上の可能性があるのがブラジル、モロッコ、スコットランドの３チーム。Ｃ組はＦ組よりも１日早く行われるため、Ｆ組の３チームは、展開次第でどの山に入るのかをコントロールすることもできる。

モロッコも強豪だが、８大会連続ベスト８以上のブラジルとの対戦はどのチームも避けたいだろう。整理すると、以下のシチュエーションで「談合試合」発生の可能性がある。

◆「オランダ―チュニジア」〜オランダのブラジル回避〜

現時点で首位のオランダは、戦意喪失が懸念される２戦９失点のチュニジアが相手。現状、最も首位突破に近いチームと言える。だが、もしブラジルが２位通過となった場合はどうか。キックオフと同時の“無気力サッカー”は考えにくいが、試合途中に判断を変える可能性はある。オランダは９４、９８年大会でブラジルに負けて敗退しており、出場した直近２大会もアルゼンチンに屈するなど、対南米にいいイメージを持っていないはずだ。

例えば、ビハインドやドローの状況で、裏で日本がスウェーデンに勝っているという情報が入ったケースで、どのような判断をするか。日本に１位を明け渡し、ゴールを奪いにいくことを放棄、ボール回しに終始して２位を…という選択をする可能性もなくはない。

◆「日本―スウェーデン」〜「引き分けＯＫ」で両チーム思惑一致の可能性〜

例えば、両会場が同点で終盤を迎えたケース。日本が「２位通過でもよし」、スウェーデンが「（引き分けによる）３位通過でもよし」となった場合（他組の結果により３位上がりが極めて有力な場合）に、日本とスウェーデンの双方はスコアを動かさない（失点しない）ことがベストとなる。

日本は勝利と１位通過を目指す方向で意思統一を図っており、“談合”に付き合ういわれはないが、２位から３位に転落するリスクは避けたい。また、他会場で万が一、オランダがリードを許す展開であれば、同点でも首位浮上となる。

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Ｃ組最終戦は「ブラジル―スコットランド」、「モロッコ―ハイチ」の組み合わせ。モロッコも難敵だが、もしスコットランドが２位以内に入った場合は“スコットランド狙い撃ち”も選択肢の一つにはなる。

日本が１８年ロシア大会の１次リーグ第３戦ポーランド戦（０●１）でボール回しに終始した際、賛否両論が巻き起こったことは記憶に新しい。今回も可能性としては低いとみられるが、オランダ、スウェーデン、そして日本の３陣営は、Ｃ組の結果が出そろった時点で、さまざまなパターンを想定しながら試合に臨むことになる。（岡島 智哉）