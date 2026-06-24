兵庫県神戸市のマンションの冷凍庫から男性の遺体が見つかり、元妻が逮捕された事件。男性の遺体は死亡後すぐに損壊され、冷凍された可能性があることが分かりました。

■捜査本部に自ら「自分がやった」

夫が死亡したにもかかわらず埋葬せず、大型冷凍庫の中に放置し離婚。

元妻・望月容疑者（50）

「ひどいことをした」

逮捕されたのは当時同居していた男性の元妻でした

兵庫県警 捜査一課長

「被疑者は望月亜紀、50歳。平成24（2012）年ごろ、同年ごろに死亡した被害者、西口豊の妻だったが、被害者の埋葬義務があるのに死体を袋に詰めたうえ、冷凍庫内に入れた状態で放置し死体を遺棄した」

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今月20日、マンションの冷凍庫から西口豊さんの遺体が見つかった事件。

警察は、発見直後から元妻の望月亜紀容疑者（50）を事情聴取していました。当初、望月容疑者は関与を否定していたといいますが、遺体発見から2日後の夜、「自分がやった」と捜査本部に自ら連絡。

兵庫県警 捜査一課長

「6月23日午後8時22分（望月容疑者を）死体遺棄罪で通常逮捕した」

■遺体は腐敗…電気はいつ止まったのか

遺体が入った冷凍庫があったのは、玄関を入ってすぐのリビングです。

遺体は腹部で切断されていて、上半身と下半身が別々の袋に入れられていましたが、捜査関係者への取材で、遺体は死亡後すぐに損壊され冷凍されていた可能性があることが新たに分かりました。

ただ、発見時には部屋の電気は止まっていて、冷凍庫内の遺体は腐敗していました。では、いつ電気が止まったのか。警察への取材で新たに分かったことがあります。

望月容疑者は2002年7月から現在まで、現場の部屋の借主として家賃を払い続け、去年ごろまでは部屋の電気代も払い続けていたということです。

■現場まで車で10分ほどのマンションに住む

西口さんが亡くなってからおよそ15年、遺体の腐敗を遅らせ、事件の発覚を免れようとしたとみられます。

西口さんが亡くなる前に現場のマンションで同居していた望月容疑者は、その後に引っ越し。西口さんが死亡したおよそ1年後には離婚届を提出し、現在は1.5キロほど離れた別のマンションに住んでいます。

現場までは車で10分ほどで、望月容疑者は事件後も何度か現場に立ち寄っていたことが分かっています。

元妻・望月容疑者（50）

「ひどいことをしたので言い分はありません」

望月容疑者は容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているということで、警察は殺人の疑いも視野に捜査しています。