俳優の真瀬樹里が２４日、東京・中野ザ・ポケットで、同日開幕した舞台「恩讐の彼方」（２８日まで同所）の取材会を開催。父・千葉真一さん（享年８２）との思い出を明かした。

同作は、千葉さんが設立したジャパンアクションクラブ（ＪＡＣ、現：ジャパンアクションエンタープライズ）の出身者らが数多く出演するアクション舞台。真瀬は「私はアクションや殺陣の稽古を、ＪＡＣと全然違うところで（やっていた）。父からかけらも教えてもらえてなくて、勝手に稽古をしてきた」と告白した。

ＪＡＣ出身者との本格的なアクション共演は初めてだといい、「すごいうれしい。楽しみでもありドキドキ」と語りつつ、「ＪＡＣの方は重力を感じない。前転一つとっても、ふわっとしてる感じ。床と体の距離感と受け身のスムーズさが違うんです」と感銘を受けていた。

また、真瀬は今月１４日に行われた「ＪＡＣ同窓会」にゲストとして出席。当日を振り返り、「初っぱなから泣かされた。ずっと昔のＪＡＣの映像が流れていて、私の原点だったので、本当に良い時間をいただきました」と感慨深げに語っていた。