タレントの小原ブラスが２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。飲食店でのメニューと実物の違いへの独自の対抗策を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、「居酒屋でエビの乗ったサラダを注文したところ、実際に来たサラダにエビの姿はなく、店員にその旨を告げたところ、戻ってきた店員が持ってきた桜えびをパラパラとかけた。納得いかず、クレームを入れたが回答はなかった」という女性の声を取り上げた記事を紹介。

この件について聞かれた小原は「（自分は）意外と怒らないよ。怒りそうだと思われてるけど」とポツリ。「そういうのも含めて（メニューの）写真と違うのは当たり前だから。どれほど違うかなっていうのを楽しんで、もちろんＳＮＳにはアップする。アップして、それを楽しむ」とニヤリ。

さらに「最近のファミリーレストランはロボットで運んでくるでしょ。あれをいいことに、その場で文句言われないと思ってるのか、この間、あんこソフトみたいなのを頼んだの。そしたら、あんこが小豆２粒か３粒くらい、ほんまに。チューブかなんかでやっとるんやろうけど、多分、なくて、そうやったんやなって分かるようなヤツ。それはインスタにアップしましたけど」と具体例を明かしていた。