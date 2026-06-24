舞台「恩讐の彼方」（東京・中野ザ・ポケット）が２４日、開幕。開演前には最終舞台げいこを公開し、俳優・春田純一（７１）らが取材会に出席した。

春田は、スーパー戦隊シリーズの「初代ブラック」で、「大戦隊ゴーグルファイブ」（１９８２年）、「科学戦隊ダイナマン」（８３年）で続けてブラック役を演じた。また、故・千葉真一さんが設立したジャパンアクションクラブ（ＪＡＣ、現：ジャパンアクションエンタープライズ）の創立メンバーでもある。

「若いころアクションやってたから体にしみついてるよ」と話す春田は、７１歳とは思えぬ立ちまわりを披露。背筋もピンッと伸び、精悍（せいかん）なマスクは戦隊シリーズ当時の面影そのまま。

同シリーズは、今年２月に５０年の節目作となった「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の放送をもって終了。春田は、「戦隊ものは長いことやってきたんで、子供がいる限り終わらないと思っていた、永遠に。本当に寂しいですし、ちょっとビックリしましたね」と告白。続けて、「大葉健二が『宇宙刑事ギャバン』に入ったり、ＪＡＣがヒーローの歴史も作ってきましたから…」と肩を落としていた。

同作の意気込みについては、「平均年齢６０の人たちが集まった舞台はなかなかないし、ましてやアクションをやるっていうのは…。そういう年齢の方に勇気を持たせる舞台がやりたい」と力強く語っていた。