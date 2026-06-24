元NMB48の梅山恋和（ここな・22）が24日、プラチナムプロダクションに所属したことが発表された。

梅山は2016年（平28）にNMB48へ加入。その透明感あふれるビジュアルと親しみやすいキャラクターで人気を集めた。22年（令4）4月のグループ卒業後は、舞台を中心に女優として活動。また、ファッション誌でモデルとしても活動している。

23歳の誕生日の8月7日にはフィリピン・セブ島で撮影のセカンド写真集「COCOIRO（ココイロ）」（株式会社ナンバーセブン）の発売も決定している。

梅山は「芸能活動10周年を迎えたタイミングで、プラチナムプロダクションに所属し、新たなスタートラインに立てたことをとても幸せに思います。プラチナムプロダクションでは、新しい私を見つけていけるよう、さまざまなお仕事に挑戦し、ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります。そして、この度は誕生日の記念に写真集を発売することができ、本当にうれしく思っています。いつも応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、これからも一つひとつのお仕事に全力で向き合い、応援してよかったと思っていただける活動を続けていきたいです。今後とも温かく見守っていただけましたらうれしいです。応援よろしくお願いいたします」とコメントを発表した。

◆梅山恋和(うめやま・ここな)2003年（平15）8月7日、大阪府生まれ。16年、NMB48第5期生オーディションに合格。20年に、初のソロコンサート「NMB48梅山恋和ソロコンサート〜笑梅繁盛で餅もって恋!〜」開催。22年4月卒業。24年、映画「コーヒーが苦いのは君のせい」主演。159センチ。血液型O。